В Украине запретили продавать электронные сигареты несовершеннолетним Вступил в силу закон о запрете продажи электронных сигарет несовершеннолетним лицам, следует из его текста, опубликованного на сайте Рады.

Закон запрещает продажу несовершеннолетним лицам электронных сигарет и жидкостей для них, а также устройств для нагрева табачных изделий и самих табачных изделий для нагрева, передает УНИАН.

Кроме того, закон увеличивает штрафы за продажу подакцизных товаров несовершеннолетним до 6800-13600 грн. Сейчас такие штрафы составляют 1700-6800 грн.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ограничении оборота подакцизных товаров, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания и усилении контроля за продажей таких товаров" (№3628) был принят Верховной Радой Украины 2 декабря 2020.