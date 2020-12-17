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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:141

В новогоднюю ночь сумчане сдали пьяного водителя копам

Отпраздновал Новый год, а потом сел за руль навеселе: благодаря неравнодушным гражданам патрульные прекратили пьяную поездку.

Сегодня, 1 января, около 3 часов ночи, патрульные получили сообщение о мужчине, который сначала употреблял алкогольные напитки у новогодней елки, а потом сел за руль автомобиля ВАЗ и направился в центр города.

Полицейские оперативно разыскали и остановили транспортное средство на улице Харьковской. За рулем находился 25-летний мужчина, который действительно имел явные признаки алкогольного опьянения. Стражи порядка предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что он согласился, но потребовал сделать это в медицинском учреждении. Однако, впоследствии он все же отказался от прохождения освидетельствования.

Инспекторы составили на мужчину админпротокол по ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения) КоАП. От управления его отстранили.

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