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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:10148

Сумчанки в лучшей сборной 2020 года

Портал ISPORT подвел итоги 2020 года.

Сборной года назвали женскую биатлонную четверку, которая выиграла «бронзу» на чемпионате мира.

Из-за коронавируса чемпионатов мира в этом году почти не было, поэтому «бронза» мирового первенства по биатлону от женской команды заслуживает победы в номинации.

Весь прошлый сезон команда выступала не очень убедительно, да и на чемпионате мира шли без шансов на медаль, но на ключевую гонку для себя – эстафету – девушки собрались и поднялись на подиум.

Украинки в составе уроженки Сум Анастасии Меркушиной, выпускницы СумГУ Юлии Джимы, сумчанки Виты Семеренко и Елены Пидгрушной даже претендовали на «серебро», но Пидгрушная на финише проиграла немке Дениз Херрман. Тем ни менее, второй чемпионат мира подряд у биатлонисток «бронза» в эстафете.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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