Сумчанки в лучшей сборной 2020 года Портал ISPORT подвел итоги 2020 года.

Сборной года назвали женскую биатлонную четверку, которая выиграла «бронзу» на чемпионате мира.

Из-за коронавируса чемпионатов мира в этом году почти не было, поэтому «бронза» мирового первенства по биатлону от женской команды заслуживает победы в номинации.

Весь прошлый сезон команда выступала не очень убедительно, да и на чемпионате мира шли без шансов на медаль, но на ключевую гонку для себя – эстафету – девушки собрались и поднялись на подиум.

Украинки в составе уроженки Сум Анастасии Меркушиной, выпускницы СумГУ Юлии Джимы, сумчанки Виты Семеренко и Елены Пидгрушной даже претендовали на «серебро», но Пидгрушная на финише проиграла немке Дениз Херрман. Тем ни менее, второй чемпионат мира подряд у биатлонисток «бронза» в эстафете.