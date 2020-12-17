На Сумщине еще 361 случай COVID-19 На утро 2 января в Сумской области подтверждено уже 41350 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За пятницу подтверждено 361 новый случай. Выздоровело 138 человек, - всего 34651. Умер 1, - всего 530. Продолжают лечиться 6169.

В Украине 5038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 182 ребенка и 131 медработников.

Также за минувшие сутки выздоровели - 2606 человек; летальных исходов - 51; осуществлено тестирований за сутки - 17930 (в частности методом ПЦР - 14975, методом ИФА - 2955).

За все время пандемии в Украине заболело - 1069517 человек; выздоровели - 722 615 человек; летальных исходов - 18 731; проведения ПЦР-тестов - 5597641.