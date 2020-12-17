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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:54323

На Сумщине еще 361 случай COVID-19

На утро 2 января в Сумской области подтверждено уже 41350 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За пятницу подтверждено 361 новый случай. Выздоровело 138 человек, - всего 34651. Умер 1, - всего 530. Продолжают лечиться 6169.

В Украине 5038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 182 ребенка и 131 медработников.

Также за минувшие сутки выздоровели - 2606 человек; летальных исходов - 51; осуществлено тестирований за сутки - 17930 (в частности методом ПЦР - 14975, методом ИФА - 2955).

За все время пандемии в Украине заболело - 1069517 человек; выздоровели - 722 615 человек; летальных исходов - 18 731; проведения ПЦР-тестов - 5597641.

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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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