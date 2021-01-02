На Сумщине 41350 случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 2 января в Сумской области 41350 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 361 человека (Сумы - 100, Глухов - 11 Конотоп - 43, Лебедин - 5, Ахтырка - 21, Ромны - 6, Белопольский р-н - 8, Бурынский р-н – 27, Глуховский р-н - 16, Конотопский р-н - 2, Краснопольский р-н – 22, Кролевецкий р-н – 10, Лебединский р-н - 1, Путивльский р-н - 66, Роменский р-н - 10, Сумской р -н - 10, Тростянецкий р-н - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 530 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Сумы - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 34651 человек, из них за минувшие сутки - 138 (Сумы – 28, Конотоп - 78, Лебедин – 14, Белопольский р-н - 6, Краснопольский р-н - 5, Лебединский р-н - 4, Сумской р-н - 3).