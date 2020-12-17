Полиция Сумщины разыскивает мошенника, который обманул тростянчанина на 71 000 гривен Чтобы обогатиться, злоумышленник по телефону представился жителю Тростянец работником банка, и выспросив конфиденциальную информацию, похитил с его банковской карты большую сумму денег.

В Тростянецкое отделение полиции с сообщением о преступлении обратился 33-летний житель районного центра. Мужчина объяснил, что в последний день года ему на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и, представившись банковским работником, предложил увеличить кредитный лимит его банковского счета. Затем, хитростью узнав номер кредитной карты и пароль, который поступил в смс-сообщении, похитил с его банковской карты деньги в сумме 71800 гривен.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала розыск преступника, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.