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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:24131

Полиция Сумщины разыскивает мошенника, который обманул тростянчанина на 71 000 гривен

Чтобы обогатиться, злоумышленник по телефону представился жителю Тростянец работником банка, и выспросив конфиденциальную информацию, похитил с его банковской карты большую сумму денег.

В Тростянецкое отделение полиции с сообщением о преступлении обратился 33-летний житель районного центра. Мужчина объяснил, что в последний день года ему на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и, представившись банковским работником, предложил увеличить кредитный лимит его банковского счета. Затем, хитростью узнав номер кредитной карты и пароль, который поступил в смс-сообщении, похитил с его банковской карты деньги в сумме 71800 гривен.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала розыск преступника, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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