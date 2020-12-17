В Сумах полиция поймала иностранца-угонщика Сотрудники полиции уже объявили мужчине о подозрении в совершении незаконного завладения автомобилем «Мерседес» и решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

С заявлением о преступлении в полицию обратился иностранный студент одного из вузов города. Он рассказал, что вечером оставил автомобиль возле общежития, а уже утром обнаружил его отсутствие.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что преступление совершил 49-летний гражданин Палестины.

В ходе следствия установлено, что мужчина ранее обслуживал этот автомобиль. И заметив однажды в нем заброшенный запасной ключ, решил воспользоваться им.

Через некоторое время, поздно вечером, он посетил место, где стоял автомобиль, и похитил его. После чего продал в другую область.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством». За содеянное ему грозит ограничение или даже лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.