На Сумщине пьяный водитель сбил насмерть велосипедиста Происшествие произошло 1 января, около 20.00, в селе Андрияшевка Роменского района.

Как предварительно установили полицейские, 24-летний парень, управляя автомобилем ВАЗ-21099, совершил наезд на велосипедиста. В результате 48-летний местный житель скончался на месте происшествия от полученных травм.

По предварительным данным, водитель ВАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины. Сейчас 24-летний водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.