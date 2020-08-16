В Сумах провели новогодний забег

В этом году от традиции не стали отступать даже не смотря на не совсем беговое покрытие трассы вокруг озера Чеха. В итоге 19 смельчаков пустились в путь на трех дистанциях – 3, 9 и 21 км.
Победителями стали: Иван Шматко и Анастаия Трофименко на «тройке», Сергей Фисько и Юлия Карпенко на «девятке» и Николай Мазный и Юлия Капуста в полумарафоне.
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