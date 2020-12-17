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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:19331

Дед Мороз открывает свою резиденцию на Сумщине

Сегодня, 2 января, в 12.00, в селе Ярославец на Кролеветчине состоится торжественное открытие резиденции Деда Мороза, который, поздравив жителей Кролевецкой грмоады с Новым 2021 годом, будет с нетерпением ждать посетителей.

Мероприятие состоится на открытом воздухе, с соблюдением противоэпидемических требований. Всех граждан, которые захотят посетить резиденцию, просят учитывать карантин. Несмотря на это на мероприятии организаторы вместе с Дедом Морозом будут бесплатно угощать гостей разнообразными вкусностями - это и кулеш, и несколько видов блинов, и чай, кофе и т.п.

Инициаторы действа пригласили в гости к Ярославец не только Деда Мороза, но и его внучку Снегурочку и других сказочных персонажей, которые создадут для детей настоящую новогоднюю сказку, пишет Сайт Кролевца.

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31.12.2020 - 2D: 10.00; 12.10; 3D: 14.00; 15.15 01.01.2021 - 2D: 12.30; 16.00; 3D: 15.00; 17.15 02.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 03.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 04.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 05.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 06.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 07.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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