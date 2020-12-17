Дед Мороз открывает свою резиденцию на Сумщине Сегодня, 2 января, в 12.00, в селе Ярославец на Кролеветчине состоится торжественное открытие резиденции Деда Мороза, который, поздравив жителей Кролевецкой грмоады с Новым 2021 годом, будет с нетерпением ждать посетителей.

Мероприятие состоится на открытом воздухе, с соблюдением противоэпидемических требований. Всех граждан, которые захотят посетить резиденцию, просят учитывать карантин. Несмотря на это на мероприятии организаторы вместе с Дедом Морозом будут бесплатно угощать гостей разнообразными вкусностями - это и кулеш, и несколько видов блинов, и чай, кофе и т.п.

Инициаторы действа пригласили в гости к Ярославец не только Деда Мороза, но и его внучку Снегурочку и других сказочных персонажей, которые создадут для детей настоящую новогоднюю сказку, пишет Сайт Кролевца.