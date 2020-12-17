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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:44253

Сумские копы поймали велосипедиста-наркомана

У жителя Сумского района патрульные обнаружили вещества, похожие на наркотические.

Патрулируя улицу Линейную, внимание экипажа патрульных полицейских привлек велосипедист. Он, увидев служебный автомобиль, ускорил свое движение и пытался убежать дворами. Патрульные быстро его догнали и остановили.

25-летний мужчина оказался жителем Сумского района. На вопрос, почему бежал, лишь отмалчивался. Стражи порядка провели гражданину поверхностную проверку и обнаружили у него два зип-пакета с порошкообразным веществом, похожим на наркотическое. Далее уже сам мужчина признался, что это «амфетамин».

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Сейчас следователи открыли по данному факту уголовное производство по ст. 309 (Незаконное хранение наркотиков) УК.

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