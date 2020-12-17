В Глухове из-за елочной гирлянды горела квартира: мама с ребенком успели эвакуироваться 1 января в 19.56 на линию “101” сообщили о пожаре на 5 этаже многоквартирного дома, расположенного по ул. Киево-Московской в Глухове.

На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й Государственной пожарно – спасательной части, провели разведку. Находящаяся в помещении мама с ребенком к моменту прибытия пожарных успели самоэвакуироваться.

Бригаде спасателей, ввиду сильного задымления в помещении и на лестничной площадке, пришлось работать в противогазах. В окутанной дымом квартире горели личные вещи и кровать. В 20.24 возгорание было ликвидировано.

Как сообщил журналистам Глухов.Инфо Дмитрий Гончаров, начальник Глуховского районного сектора Управления государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, причину возгорания выяснит следствие. По предварительной оценке, спровоцировать пожар могла новогодняя гирлянда, которая висела над кроватью, в праздничных огнях случилось короткое замыкание, пишет Глухов.инфо.