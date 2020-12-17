В Сумах спасли двух мужчин, которые на реке провалились под лед (видео) Сегодня, 2 января, в 9:20 к спасателям поступило сообщение, что в г. Сумы на реке Псел (район одного из ТРЦ) под лед провалилось 2 человека.

На место происшествия выезжало отделение дежурного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части. По предварительным данным незадолго до происшествия, мужчина 1979 г.р., переходя водоем, провалился под лед на середине реке. Сумчанин 1946 г.р., который стал свидетелем происшествия, решил самостоятельно спасти утопающего, но также оказался подо льдом.

Сотрудники ГСЧС, прибывшие по вызову используя спасательный круг вытащили пенсионера на берег, его правоохранители отвезли домой. С помощью лодки удалось приблизиться к 41-летнему утопающему и оперативно транспортировать его на твердую поверхность. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

Всего к оказанию помощи было задействовано 7 человек личного состава и единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.