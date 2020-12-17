Глуховчанка, чья квартира пострадала от пожара в первый день Нового Года, просит о помощи В первый день Нового года в доме глуховчанки Натальи случился пожар. Молодой женщине удалось спасти себя и сына, а вот от уберечь жилье от огненной стихии было невозможно.

Как она сообщает, отлучилась буквально на несколько минут, а когда вернулась в комнату, увидела пламя, достигающее потолка. Пыталась было самостоятельно затушить огонь, но поняла, что требуется помощь спасателей. В считанные минуты вынесла ребенка в безопасное место, а тем временем огонь превращал в тлен предметы домашнего обихода, окно и мебель. Мать-одиночка в мгновение осталась без имущества. Хорошо, что обошлось без человеческих жертв, но и материальный ущерб для пострадавших – это нелегкое испытание, пишет Глухов.инфо.

Как рассказала женщина журналистам Глухов.Инфо, квартира, в которой случился пожар, принадлежит ее крестной. Родственница пустила ее в дом пожить. После пожара ей приходится жить у родственников, а попутно искать возможности вернуться в квартиру. Но прежде ее необходимо привести в надлежащее состояние. Косметическим ремонтом не обойтись. Квартира находится в неблагоприятных условиях для проживания и требует немалых вложений. Наталья находится в очень нелегком материальном положении, поскольку является матерью-одиночкой, на данный момент находится в декретном отпуске. Кроме того, необходимо компенсировать ущерб соседям двух нижних этажей, жилье которых было залито водой во время тушения пожара.

Погорельцам тяжело в одиночку справиться со своей бедой, и в первую очередь страдает ребенок. Пережившая беду глуховчанка нуждается в материальной поддержке и взывает неравнодушных людей откликнуться и помочь в непростой ситуации.

“Здравствуйте… В моей семье случилось горе сегодня вечером мы с ребенком чуть не сгорели.

Ничего не предвещало беды, был обычный вечер, мы живём в однокомнатной квартире, я выносила в ванну туалет ребенка и, как вдруг из комнаты повалили клубки черного дыма, я забежала в комнату, а там уже стояло пламя в потолок, ребенка вынесла в коридор из квартиры, вызвала пожарных и попыталась ведром потушить пожар, но ,когда я поняла, что одним ведром воды пламя не потушить, то просто спасала жизнь моего ребёнка и свою. Постучала по всем соседям и отвела ребенка в безопасное место, сейчас мы у родственников. Многое сгорело, окно в комнате уничтожено, полностью требуется ремонт, физически никто не пострадал. Прошу помощи… такое может случится с каждым и в этом я уже который раз убеждаюсь, ведь реально за считанные секунды сегодня это все случилось и я просто себя успокаиваю и благодарю, что я не растерялась в такой ситуации и всем советую никогда не держаться за вещи и спасать жизнь!! помогите пожалуйста!

ПриватБанк 5168 7427 3089 5970 Винда Наталия” – взывает о помощи женщина.