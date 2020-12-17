У прокат вийшов фільм “Казка старого мельника” з уродженкою Глухова Адою Роговцевою (відео) 17 грудня 2020 року в кінотеатрах в прокат вийшов український фентезійний фільм “Казка старого мельника” режисера Олександра Ітигілова.

Події у фільмі, знятого за мотивами однойменної казки “Золотого письменника України” – Сергія Ухачевского, відбуваються в двох часових періодів – в XIX, а також в XVI століттях, пише Глухов.инфо.

Опис фільму “Казка старого мельника”

Вечір, діти збираються навколо багаття, старий мірошник починає розповідати їм казку. У його казці бурсак Миколка відправляється до пана Адама, щоб навчити грамоті його дочку Христинку. І на шляху до маєтку він дізнається, що селище захопили нечисті сили, вовкулаки і поветрулі, а сам пан Адам знаходиться в полоні.

Миколка і Христина вирішують звільнити в’язнів і землі від нечисті, але для цього їм доведеться пройти через багато випробувань, одне з яких може виявитися їм не під силу …

Примітно, що знімали “Казку старого мельника” ще у 2014-15 роках, а в прокаті він очікувався десь у 2016. Але потім проект чомусь ліг на полицю і вийшов у кінотеатрах тільки зараз. За цей час українське кіно встигло наростити м’язи і по частині візуалу, і в плані сторітелінгу, тому тієї знижки на незрілість індустрії, яку “Казка” могла отримати, вийди вона вчасно, тепер чекати не доводиться.+

Додамо, що фільм “Казка старого мельника” об’єднав неймовірно яскраве сузір’я українських акторів: Ада Роговцева, Ірма Вітовська, Олеся Жураковська, Анна Кошмал, Наталія Сумська, Ігор Бірча, Остап Ступка, Валентин Томусяк, Володимир Горянський, Анатолій Хостікоєв та інші.



