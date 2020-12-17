Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:26209

У прокат вийшов фільм “Казка старого мельника” з уродженкою Глухова Адою Роговцевою (відео)

17 грудня 2020 року в кінотеатрах в прокат вийшов український фентезійний фільм “Казка старого мельника” режисера Олександра Ітигілова.

Події у фільмі, знятого за мотивами однойменної казки “Золотого письменника України” – Сергія Ухачевского, відбуваються в двох часових періодів – в XIX, а також в XVI століттях, пише Глухов.инфо.

Опис фільму “Казка старого мельника”

Вечір, діти збираються навколо багаття, старий мірошник починає розповідати їм казку. У його казці бурсак Миколка відправляється до пана Адама, щоб навчити грамоті його дочку Христинку. І на шляху до маєтку він дізнається, що селище захопили нечисті сили, вовкулаки і поветрулі, а сам пан Адам знаходиться в полоні.

Миколка і Христина вирішують звільнити в’язнів і землі від нечисті, але для цього їм доведеться пройти через багато випробувань, одне з яких може виявитися їм не під силу …

Примітно, що знімали “Казку старого мельника” ще у 2014-15 роках, а в прокаті він очікувався десь у 2016. Але потім проект чомусь ліг на полицю і вийшов у кінотеатрах тільки зараз. За цей час українське кіно встигло наростити м’язи і по частині візуалу, і в плані сторітелінгу, тому тієї знижки на незрілість індустрії, яку “Казка” могла отримати, вийди вона вчасно, тепер чекати не доводиться.+

Додамо, що фільм “Казка старого мельника” об’єднав неймовірно яскраве сузір’я українських акторів: Ада Роговцева, Ірма Вітовська, Олеся Жураковська, Анна Кошмал, Наталія Сумська, Ігор Бірча, Остап Ступка, Валентин Томусяк, Володимир Горянський, Анатолій Хостікоєв та інші.


Досуг

Новости

На Сумщине 41350 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 10:11
Стали известны подробности аварии патрульных и автобуса в Сумах
Вчера 16:00
С 1 января сумские пенсионеры будут платить полную стоимость проезда в маршрутках
30.12.2020 15:00
У прокат вийшов фільм “Казка старого мельника” з уродженкою Глухова Адою Роговцевою (відео)
Сегодня 14:26
Глуховчанка, чья квартира пострадала от пожара в первый день Нового Года, просит о помощи
Сегодня 14:21
В Сумах спасли двух мужчин, которые на реке провалились под лед (видео)
Сегодня 14:11
Появились фото с конкурса «Мисс Сумы 2020»
Сегодня 12:59
На Сумщине открылась резиденция Деда мороза (трансляция)
Сегодня 12:36
В Глухове из-за елочной гирлянды горела квартира: мама с ребенком успели эвакуироваться
Сегодня 12:27
Сумские копы поймали велосипедиста-наркомана
Сегодня 11:44
Дед Мороз открывает свою резиденцию на Сумщине
Сегодня 11:19
В Сумах провели новогодний забег
Сегодня 10:48
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кино
31.12.2020 - 2D: 10.00; 12.10; 3D: 14.00; 15.15 01.01.2021 - 2D: 12.30; 16.00; 3D: 15.00; 17.15 02.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 03.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 04.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 05.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 06.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 07.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.