Жертвой нестандартного интернет-мошенничества стала жительница Шостки Женщина нашла во всемирной сети сайт, на котором гражданам предлагалось помощь в компенсации налога на добавленную стоимость, заполнила предложенную анкету и осталась без денег на своей банковской карточке.

О мошенничестве в полицию Шостки сообщила 33-летняя местная жительница. Она рассказала, что во время мониторинга Интернета случайно наткнулась на сайт «Единый компенсационный центр возврата налога на добавленную стоимость». На ресурсе женщина прочитала, что, если заполнить предложенную анкету, можно заработать до 75 000 гривен. Заинтересовавшись информацией, она выполнила все условия «соглашения»: внесла в соответствующие разделы свои личные данные, номер мобильного телефона, данные своей банковской карты - номер, срок ее действия и cvv-код, находящийся на обратной финансового документа. Потом начала отвечать на вопросы. Однако при каждом ответы на сайте, на ее мобильный телефон поступали сообщения. В них предлагалось подтвердить пересчет различных сумм, отметив секретный код из сообщения от банка. Не разобравшись в ситуации, ведь она думала, что эти деньги зачисляются на ее карточку, женщина девять раз ввела необходимую информацию.

Лишь позже она поняла, что деньги не зачислялись на ее финансовый счет, а наоборот, она перечисляла свои деньги. Таким образом «подарила» аферистам почти 14 000 гривен.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.