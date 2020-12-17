Музей Нарбута на Сумщині отримав унікальні експонати На звернення про меценатську допомогу відгукнились колишні мешканці села Нарбутівки.

Про це повідомили на сторінці «Мистецька вітальня родини Нарбутів» у Фейсбуці.

«Речі кінця 19 - початку 20 століття з будинку свого діда і прадіда К.І.Кудояра передали до нашого музею Марія Шулик, Яна Новикова, Микола Шулик (представники великої родини Кудоярів).

У своєму яблуневому та вишневому саду Нарбути тримали велику пасіку. Яка часом складалася з 150 вуликів. Майже 30 останніх років посаду ведучого пасічника займав Кирило Іванович Кудояр, якого за сурову дисципліну і належний порядок на пасіці односельці прозвали «царем» та ще й додавали: Грозний! Під час революційних подій 1917-1921 років самовар з садиби Нарбутів опинився у Кирила Кудояра, який його все життя зберігав… Тепер відвідувачі нашої нарбутівської вітальні матимуть можливість почаювати по-нарбутівські – духмяний чай з трав, зібраних на місці садиби великої мистецької родини Нарбутів. Це круто!

Дякуємо за дуже цінні подарунки та спогади!», - написала Наталія Мешкова.