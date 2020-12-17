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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:56276

Сумские патрульные разыскали водителя, который совершил ДТП и покинул место аварии

Днем 31 декабря патрульные получили сообщение о ДТП, которое произошло на дворовой территории на улице Харьковской.

Прибыв на место, инспекторы выяснили, что водитель автомобиля ВАЗ, допустил наезд на припаркованный автомобиль Infinity, после чего уехал в неизвестном направлении. Неравнодушный гражданин, который стал свидетелем этого ДТП, запомнил и передал все данные об уехавшей машине.

Уже на следующий день, 1 января, инспекторы разыскали данное транспортное средство и его 31-летнего водителя. Мужчина не имел водительского удостоверения, поскольку еще его не получал.

Стражи порядка составили на него административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП), ст. 122-4 (Оставление места ДТП) и ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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