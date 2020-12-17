Сумчанка стала второй «миссис Украины» В Киеве выбрали победительницу «Місіс Відкритий Світ Україна 2020».

29 декабря в Fairmont Grand Hotel состоялся финал «Місіс Відкритий Світ Україна 2020» при поддержке Украинского культурного фонда. В финал попали 10 женщин успешных во всем — жены, мамы, общественные деятельницы, бизнесвумен, креативные личности. Красавицы в возрасте от 26 до 44 лет из 7 областей Украины.

Главную корону «Місіс Відкритий Світ Україна 2020» получила свадебный церемониймейстер, преподаватель ораторского искусства детям, мама троих детей Кристина Выкалюк (Ивано-Франковск).

«I Місіс Відкритий Світ Україна 2020» стала общественная деятельница и мама Виктория Доманская (Марганец), «II Місіс Відкритий Світ Україна 2020» удостоилась телеведущая, автор программ на канале СТС, стилист и мама Екатерина Дьяченко.

В жюри конкурса вошли: известный украинский рок-музыкант, основатель и фронтмен группы СКАЙ Олег Собчук, Заслуженный художник Украины, скульптор Олег Пинчук, украинский актер, телеведущий, самый красивый мужчина планеты по версии Международного конкурса Mister Sea World 2018 Богдан Юсипчук, Народный артист Украины, премьер Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т.Г. Шевченко Александр Стоянов и Председатель жюри, основательница «Місіс Відкритий Світ Україна» Ирина Зайцева.

В течение 2021 года ТОП 5 самых красивых женщин представят Украину на престижных международных конкурсах, первый из которых уже в марте состоится в Сингапуре, пишет CosmoLady.