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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Кролеветчине стартовали общественные слушания

2 января в селах Кролевецкой объединенной территориальной громады начались общественные слушания, которые проводятся по инициативе Кролевецкого городского головы Виктора Лехмана.

Слушания состоялись в Дубовичах, Тулиголовом, Ярославце и Быстрике.

На повестку дня был поставлен два вопроса:

«Поддерживают жители предложение об избрании старосты села?» и «О выдвижении кандидатур на должность старосты».

Общественные слушания проходили в соответствии с четким регламентом: избирался председательствующий заседания, секретарь и счетная комиссия.

В каждом населенном пункте жители имели возможность выдвинуть на должность старосты своего претендента и путем открытого голосования выбрать того кандидата, которого на следующем пленарном заседании сессии Кролевецкого городского совета восьмого созыва мэр предложит на утверждение депутатскому корпусу.

Каждый кандидат из народа мог по регламенту встречи выступить перед собравшимися со своим видением развития села и ответить на вопросы всех желающих.

Общественные слушания будут продолжаться в период по 6 января и в пройдут в каждом селе Кролевецкой объединенной территориальной громады.

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