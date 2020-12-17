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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:41348

Сегодня празднует юбилей народный артист Украины из Сум Алексей Вертинский

Сегодня, 2 января, исполнилось 65 лет Алексею Вертинскому.

Алексей Сергеевич Вертинский родился 2 января 1956 года в Сумах — украинский актёр театра и кино, народный артист Украины (2015).

После окончания средней школы начинал актёрскую карьеру в театре города Сумы. Отслужил в армии.

В 1980-м году окончил Московское эстрадно-цирковое училище (мастерская Рудольфа Рудина) по классу «артист разговорного жанра». После выпуска работал в Новосибирском цирке, ездил с концертами по всей Сибири. В дуэте с Михаилом Кузнецовым три года проработал по специальности. Работал директором портового Дома культуры моряков в бухте Врангеля (Находка).

После Дальнего Востока вернулся в сумской театр, позже перешёл в Закарпатский драмтеатр в Ужгороде. С 1997-го года — актёр киевского Молодого театра. С 2018 – театра «Актер». Снимается в кино.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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