Сегодня празднует юбилей народный артист Украины из Сум Алексей Вертинский Сегодня, 2 января, исполнилось 65 лет Алексею Вертинскому.

Алексей Сергеевич Вертинский родился 2 января 1956 года в Сумах — украинский актёр театра и кино, народный артист Украины (2015).

После окончания средней школы начинал актёрскую карьеру в театре города Сумы. Отслужил в армии.

В 1980-м году окончил Московское эстрадно-цирковое училище (мастерская Рудольфа Рудина) по классу «артист разговорного жанра». После выпуска работал в Новосибирском цирке, ездил с концертами по всей Сибири. В дуэте с Михаилом Кузнецовым три года проработал по специальности. Работал директором портового Дома культуры моряков в бухте Врангеля (Находка).

После Дальнего Востока вернулся в сумской театр, позже перешёл в Закарпатский драмтеатр в Ужгороде. С 1997-го года — актёр киевского Молодого театра. С 2018 – театра «Актер». Снимается в кино.