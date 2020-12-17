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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:58186

В Сумах поздравили тренера фееричным турниром

Сегодня, 2 января, на следующий день после самого дня рождения, по старой доброй традиции в спортивном комплексе Института физкультуры СумГПУ им. А.С.Макаренко собрались воспитанники Владимира Гладова разных поколений, чтобы поздравить своего тренера с праздником.

В матче сыграл и вратарь футбольного клуба «Рух» (Львов) Александр Бандура. Кроме общения в кругу друзей и слов поздравлений в адрес Владимира Васильевича, эти встречи обычно не обходятся без того, что всех присутствующих объединяет - непосредственно игры в футзал. Так было и в этот раз. Присутствующие разделились на две команды: «оранжевые» (старшее поколение) и «зеленые» (младшие воспитанники), и разыграли три импровизированные турнира. Понятно, что разделение на команды был довольно условным. «Чемпионат» со счетом 13:8 выиграли «зеленые», «Кубок» завершился победой «оранжевых» со счетом 3:0, ну а в решающем «Суперкубке» вновь торжествовали «зеленые» - 1:0, сообщает АФС.

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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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