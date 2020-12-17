В Сумах поздравили тренера фееричным турниром Сегодня, 2 января, на следующий день после самого дня рождения, по старой доброй традиции в спортивном комплексе Института физкультуры СумГПУ им. А.С.Макаренко собрались воспитанники Владимира Гладова разных поколений, чтобы поздравить своего тренера с праздником.

В матче сыграл и вратарь футбольного клуба «Рух» (Львов) Александр Бандура. Кроме общения в кругу друзей и слов поздравлений в адрес Владимира Васильевича, эти встречи обычно не обходятся без того, что всех присутствующих объединяет - непосредственно игры в футзал. Так было и в этот раз. Присутствующие разделились на две команды: «оранжевые» (старшее поколение) и «зеленые» (младшие воспитанники), и разыграли три импровизированные турнира. Понятно, что разделение на команды был довольно условным. «Чемпионат» со счетом 13:8 выиграли «зеленые», «Кубок» завершился победой «оранжевых» со счетом 3:0, ну а в решающем «Суперкубке» вновь торжествовали «зеленые» - 1:0, сообщает АФС.