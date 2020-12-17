Признаки, что человек перенес коронавирус Сейчас много говорят и пишут о бессимптомных носителях коронавируса нового типа, которые, по последним данным, могут быть для окружающих особенно заразными, так как выглядят как совершенно здоровые люди.

При этом они переболели ковидом, и иногда это можно выявить на КТ: человек вроде бы ничем не болел, а компьютерная томография показывает поражение легких, пишут НОВОСТИ Ю.

Медики отмечают, что есть несколько признаков, на то, что человек перенес коронавирус. Так, инфекция обычно оставляет после себя сильную слабость и потерю энергии. Это говорит о том, что организм потратил силы, чтобы справиться с вирусом, и теперь ему нужно восстановиться.

Еще один яркий признак, который свидетельствует о перенесенном заболевании, — внезапно появившаяся одышка. То есть раньше вы могли легко подняться по лестнице на два пролета, а теперь вдруг начинаете задыхаться от малейших усилий.

Третий признак — неизвестно откуда появившееся чувство покалывания, онемения, жжения. Как правило, это реакция сосудов. Сюда же можно отнести проблемы с давлением, которых у вас раньше не было — оно может падать или подниматься по непонятным причинам.

Еще коронавирус вызывает изменения вкуса и обоняния. Многие говорят о том, что им пришлось отказаться от продуктов, которые они ели всю свою жизнь, потому что привычная еда стала вдруг странно пахнуть и приобрела специфический привкус. Как правило, речь идет о продуктах животного происхождения. Люди описывают это так: «мясо пахнет кровью», «яйца, даже самые свежие, имеют запах тухлых», «рыба отдает пластиком», «пахнет падалью» и так далее. Отметим, что при онкологии люди часто выдают такую реакцию на мясо.