Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:42626

На Сумщине 41497 случаев заболевания COVID-19: подробности

По состоянию на 3 января в Сумской области 41497 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 147 человек (Сумы - 113, Лебедин - 1, Белопольский р-н – 17, Лебединский р-н - 1, Сумской р-н - 15).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 531 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Белопольский р-н - 1).

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 34961 человек, из них за минувшие сутки - 310 (Сумы - 140, Конотоп - 33, Лебедин - 65, Глухов - 8, Шостка - 5, Белопольский р-н - 6, Глуховский р-н - 1, Конотопский р-н - 38, Лебединский р-н - 3, Ахтырский р-н - 1, Сумской р-н - 10).

Фото
Общество Коронавирус

По тематике

На Сумщине 40462 случая заболевания COVID-19: подробности
31.12.2020 08:56

На Сумщине 40462 случая заболевания COVID-19: подробности

На 31 декабря 2020 года в Сумской области 40642 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине 36 098 случаев заболевания COVID-19: подробности
15.12.2020 09:01

На Сумщине 36 098 случаев заболевания COVID-19: подробности

По состоянию на 15 декабря в Сумской области 36 098 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине 35968 случаев заболевания COVID-19: подробности
14.12.2020 09:22

На Сумщине 35968 случаев заболевания COVID-19: подробности

По состоянию на 14 декабря в Сумской области 35968 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине 35702 случая заболевания COVID-19: подробности
13.12.2020 10:46

На Сумщине 35702 случая заболевания COVID-19: подробности

По состоянию на 13 декабря в Сумской области 35702 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине 32 327 случаев COVID-19: подробности
12.12.2020 10:02

На Сумщине 32 327 случаев COVID-19: подробности

По состоянию на 12 декабря в Сумской области 35327 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

Новости

На Сумщине 41497 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 11:42
«Сумиобленерго» повідомило про планові відключення електроенергії
Сегодня 12:14
Ахтырчанка отметила 100-летний юбилей
Сегодня 12:01
Признаки, что человек перенес коронавирус
Сегодня 11:36
В Сумах поздравили тренера фееричным турниром
Вчера 21:58
Сегодня празднует юбилей народный артист Украины из Сум Алексей Вертинский
Вчера 21:41
Спасатели показали, как спасали двух сумчан, которые провалились под лед (видео)
Вчера 21:08
Президент Украины поздравил с новым годом Сумщину (видео)
Вчера 20:50
На Кролеветчине стартовали общественные слушания
Вчера 20:36
Сумчанка стала второй «миссис Украины»
Вчера 20:10
Сумские патрульные разыскали водителя, который совершил ДТП и покинул место аварии
Вчера 19:56
В Сумах водитель маршрутки на ходу смотрел кино (видео)
Вчера 17:50
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кино
31.12.2020 - 2D: 10.00; 12.10; 3D: 14.00; 15.15 01.01.2021 - 2D: 12.30; 16.00; 3D: 15.00; 17.15 02.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 03.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 04.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 05.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 06.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 07.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.