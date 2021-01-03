На Сумщине 41497 случаев заболевания COVID-19: подробности

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 147 человек (Сумы - 113, Лебедин - 1, Белопольский р-н – 17, Лебединский р-н - 1, Сумской р-н - 15).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 531 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Белопольский р-н - 1).
Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 34961 человек, из них за минувшие сутки - 310 (Сумы - 140, Конотоп - 33, Лебедин - 65, Глухов - 8, Шостка - 5, Белопольский р-н - 6, Глуховский р-н - 1, Конотопский р-н - 38, Лебединский р-н - 3, Ахтырский р-н - 1, Сумской р-н - 10).
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