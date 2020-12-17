Ахтырчанка отметила 100-летний юбилей 2 января свой 100-й день рождения отметила Евгения Алексеевна Шляпина.

Родилась Евгения Алексеевна в городе Ашхабад, Туркменистан. В годы войны работала в поликлинике начальником отдела кадров. В 1945 году вышла замуж, муж - военнослужащий был направлен в военную часть под Рязань, позже Заполярье, Конотоп, Бурынь и Ахтырка. Работала сначала бухгалтером в районном отделе образования, затем на пивзаводе. На пенсию вышла 1 марта 1976 года. У Евгении Алексеевны трое детей, имеет 3 внуков и 5 правнуков.

Мэр Ахтырки Павел Кузьменко и начальник управления социальной защиты населения Ахтырского городского совета Татьяна Коваленко поздравили юбиляршу цветами и подарком, пожелали здоровья, радости и добра.