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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:01280

Ахтырчанка отметила 100-летний юбилей

2 января свой 100-й день рождения отметила Евгения Алексеевна Шляпина.

Родилась Евгения Алексеевна в городе Ашхабад, Туркменистан. В годы войны работала в поликлинике начальником отдела кадров. В 1945 году вышла замуж, муж - военнослужащий был направлен в военную часть под Рязань, позже Заполярье, Конотоп, Бурынь и Ахтырка. Работала сначала бухгалтером в районном отделе образования, затем на пивзаводе. На пенсию вышла 1 марта 1976 года. У Евгении Алексеевны трое детей, имеет 3 внуков и 5 правнуков.

Мэр Ахтырки Павел Кузьменко и начальник управления социальной защиты населения Ахтырского городского совета Татьяна Коваленко поздравили юбиляршу цветами и подарком, пожелали здоровья, радости и добра.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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