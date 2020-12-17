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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:381945

В Сумах под больницу подкинули новорожденную девочку

Полиция устанавливает обстоятельства обнаружения новорожденной девочки.

2 января, около 11.00, в приемное отделение одной из больниц города, неизвестный мужчина подбросил младенца.

Сейчас ребенок направлен на обследование в областную детскую клиническую больницу. Предварительным осмотром установлено, что у девочки острая гипотермия. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Украины «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство», в рамках которого устанавливают все обстоятельства этого события и разыскивают его родителей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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