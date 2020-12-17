«Лацио» хочет приобрести студента сумского вуза Украинский защитник английского «Манчестер Сити» и сборной Украины, студент СумГПУ им. А.С.Макаренко Александр Зинченко заинтересовал итальянский «Лацио».

При этом стоимость трансфера может составить около 20 млн евро.

Римский клуб может взять украинца в аренду с правом выкупа. Ранее сообщалось, что Зинченко не покинет «Манчестер Сити» зимой, пишет АФСО.