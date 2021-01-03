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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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АФФК «Сумы» пополнился трехкратным чемпионом Украины

Универсал Алексей Фетько стал игроком АФФК «Сумы».

Последним клубом 33-летнего украинца была эстонская «СМСРаха», за которую он провел 26 матчей, забив 20 мячей и отдав 23 результативные передачи.

Фетько - трехкратный чемпион Украины в составе херсонского «Продэксима», вице-чемпион страны в составе хмельницкого «Сокола», чемпион Эстонии, обладатель Кубка и Суперкубка Эстонии, чемпион Европы среди студентов.

Его переход прокомментировал главный тренер АФФК «Сумы» Иван Скицко:

«Я давно знаю Алексея, в свое время приглашал его еще в «Ураган», но, к сожалению, тогда мы не смогли поработать вместе. Сейчас нам нужен опытный игрок, который сможет давать результат сразу. Мы все понимаем, что у него будет мало времени, с корабля на бал придется играть. У меня уже есть идеи, как его лучше использовать, ожидаем его дебют в Кубке Украины».

Алексей Фетько: «Я доволен, что возвращаюсь играть в Украину. Следил за Экстра-лигой, знаю, что у «Сум» сложный календарь, но у нас хорошие шансы на плей-офф, также не забываем игры Кубка Украины, где хочется пройти как можно дальше. Кого могу выделить в команде? Целика, игрока с хорошей школой, очень нравится, как один в один играет Ясин, плюс Зеленкевич. Думаю, в ближайшее время познакомлюсь со всеми игроками ближе, и вместе будем идти к результату».

Алексей Фетько не сможет принять участие в ближайшем матче против «Урагана», потому что трансферное окно открывается уже после игры.

Также стало известно, что универсал Виталий Байцур покидает АФФК «Сумы» по соглашению сторон. Напомним, воспитанник харьковского футзала присоединился к нашей команде накануне старта нынешнего сезона Экстра-лиги.

Виталий Байцур: «Хотелось поблагодарить всех за то время, что я провел в Сумах. Мне все очень понравилось, но я сам понимаю, что моментами показывал не лучше футзал, на который рассчитывало руководство и тренерский штаб. Какие планы в дальнейшем? Буду вести переговоры с другими командами».

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