В Киеве осудили жителя Сумщины за хранение наркотических веществ Голосеевский районный суд г. Киев приговорил к двум годам ограничения свободы уроженца пгт Свеса, который был задержан на станции метро с 44,87 г каннабиса.

25 октября примерно в 15.30, находясь в вестибюле станции метро «Теремки» КП «Киевский метрополитен» в г. Киев, был остановлен работником полиции, и на вопрос о наличии предметов и вещей, оборот которых ограничен или запрещен законом, сообщил, что в центральном отделении его сумки-бананки черного цвета, которую в то время держал при себе находится наркотическое средство - каннабис, который он хранил при себе для личного употребления без цели сбыта, пишет Ямполь.инфо.

Интересно, что мужчина не сознался, где он приобрел наркотическое средство, а сообщил суду, что нашел его за 20 минут до задержания.

«Неподалеку от остановки общественного транспорта, расположенной возле станции метро «Теремки», увидел и подобрал черный полиэтиленовый пакет, при осмотре содержимого которого обнаружил, что внутри находится частично измельченное вещество растительного происхождения зеленого цвета», - пояснил подсудимый.