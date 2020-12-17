В Сумах провели Новогодний шахматный турнир 2-3 января в клубе «Интеллект» СумГУ по инициативе Федерации шахмат Сумской области (Президент Пономаренко В.П.), состоялся Новогодний турнир в формате «быстрые шахматы».

Играли 16 человек от школьников до ветеранов по швейцарской системе в девять туров.

Первое место в общем зачете занял школьник Алексей Ольштынский, который опередил опытного ветерана шахмат по дополнительным показателям Николая Семенова, - в активе обоих по 7 очков. Третью строчку с результатом 6 очков занял ветеран шахмат Владимир Савченко, опередив по дополнительным показателям школьника Михаила Лемешенко.

Среди ветеранов 64+ лучший результат в 5 очков показал Владимир Федченко, опередив занявших вторую и третью строчку Ивана Онянова и Дмитрия Стрижака.

Среди ветеранов до 64 лет первое место с результатом 5,5 очков занял Маликов Александр.

По итогам турнира, победители и призеры были награждены грамотами, денежными и сладкими призами.