Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:26238

В Сумах провели Новогодний шахматный турнир

2-3 января в клубе «Интеллект» СумГУ по инициативе Федерации шахмат Сумской области (Президент Пономаренко В.П.), состоялся Новогодний турнир в формате «быстрые шахматы».

Играли 16 человек от школьников до ветеранов по швейцарской системе в девять туров.

Первое место в общем зачете занял школьник Алексей Ольштынский, который опередил опытного ветерана шахмат по дополнительным показателям Николая Семенова, - в активе обоих по 7 очков. Третью строчку с результатом 6 очков занял ветеран шахмат Владимир Савченко, опередив по дополнительным показателям школьника Михаила Лемешенко.

Среди ветеранов 64+ лучший  результат в 5 очков показал Владимир Федченко, опередив занявших вторую и третью строчку Ивана Онянова и Дмитрия Стрижака.

Среди ветеранов до 64 лет первое место с результатом 5,5 очков занял Маликов Александр.

По итогам турнира, победители и призеры были награждены грамотами, денежными и сладкими призами.

Спорт
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кино
31.12.2020 - 2D: 10.00; 12.10; 3D: 14.00; 15.15 01.01.2021 - 2D: 12.30; 16.00; 3D: 15.00; 17.15 02.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 03.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 04.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 05.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 06.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 07.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.