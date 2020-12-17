В Сумах разыграли награды «Рождественского турнира» по хоккею 3 января на хоккейной площадке стадиона «Авангард» разыграли медали Рождественского турнира.

В матче за третье место встретились «Ахтырка-Нефтегаз» и белопольский «Лидер». Белопольчане победили со счетом 8:2. За «Лидер» в матче трижды отличились Богдан Верещага и Максим Некрасов, по голу забили Денис Сорока и Андрей Охрименко. В составе команды из Ахтырки голы на счету Вадима Зленко и Вадима Васильченко, пишет Суспільне.

В финальном матче встретились команды ХК «Сумы» и ХК «Ромны». Первый период был за сумчанами - 3: 0. Голами отметились Алексей Пилецкий, Алексей Николаев и Олег Шиян. Во втором сумчане забили еще дважды - отличились Руслан Ковтун и дубль оформил Олег Шиян. К концу второго периода счет своим голам открыли и роменчане - шайбу в ворота Олега Бергилевича забросил Виктор Степаненко. В третьем периоде команды обменялись парой голов - на голы сумчан Дмитрия Сороки и Алексея Пилецкого роменчане ответили точными бросками Сергея Власенко и Сергея Кутузова. В итоге - 7:3 в пользу хоккейного клуба «Сумы».