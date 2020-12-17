Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:06163

В Сумах разыграли награды «Рождественского турнира» по хоккею

3 января на хоккейной площадке стадиона «Авангард» разыграли медали Рождественского турнира.

В матче за третье место встретились «Ахтырка-Нефтегаз» и белопольский «Лидер». Белопольчане победили со счетом 8:2. За «Лидер» в матче трижды отличились Богдан Верещага и Максим Некрасов, по голу забили Денис Сорока и Андрей Охрименко. В составе команды из Ахтырки голы на счету Вадима Зленко и Вадима Васильченко, пишет Суспільне.

В финальном матче встретились команды ХК «Сумы» и ХК «Ромны». Первый период был за сумчанами - 3: 0. Голами отметились Алексей Пилецкий, Алексей Николаев и Олег Шиян. Во втором сумчане забили еще дважды - отличились Руслан Ковтун и дубль оформил Олег Шиян. К концу второго периода счет своим голам открыли и роменчане - шайбу в ворота Олега Бергилевича забросил Виктор Степаненко. В третьем периоде команды обменялись парой голов - на голы сумчан Дмитрия Сороки и Алексея Пилецкого роменчане ответили точными бросками Сергея Власенко и Сергея Кутузова. В итоге - 7:3 в пользу хоккейного клуба «Сумы».

Спорт

Новости

На Сумщине 39 новых случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:08
В Сумах под больницу подкинули новорожденную девочку
Вчера 15:38
На Сумщине 41497 случаев заболевания COVID-19: подробности
Вчера 11:42
Ушел из жизни экс-начальник городского управления образования Шосткинского горсовета
Сегодня 12:50
Азербайджанец предлагал сумским пограничникам 10 тыс. рублей за пересечение границы
Сегодня 12:10
В ДТП в Конотопе пострадали двое
Сегодня 12:07
В Сумах разыграли награды «Рождественского турнира» по хоккею
Сегодня 11:06
Пішла з життя начальниця Охтирського управління Державної казначейської служби
Сегодня 10:45
В Сумах разыграли новогодний турнир по теннису
Сегодня 10:31
В Сумах пациент выбросился из окна больницы
Сегодня 09:55
В Сумах провели Новогодний шахматный турнир
Сегодня 08:26
Мужчина, которому во Львове пересадили сердце жительницы Сумщины, умер
Сегодня 08:02
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кино
31.12.2020 - 2D: 10.00; 12.10; 3D: 14.00; 15.15 01.01.2021 - 2D: 12.30; 16.00; 3D: 15.00; 17.15 02.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 03.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 04.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 05.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 06.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 07.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.