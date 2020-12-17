Мужчина, которому во Львове пересадили сердце жительницы Сумщины, умер Трансплантация сердца состоялась в конце декабря.

30-летний житель Мукачево (Закарпатская область), которому в конце декабря во Львове пересадили сердце, умер. Об этом 3 января сообщает местное издание Перший.com.ua.

«Сегодня оборвалась жизнь 30-летнего мукачевца, отца и мужа, которому недавно медики трансплантировали сердце. Донором для него стала 42-летняя львовянка (уроженка Белополья – Ред.)», — говорится в сообщении.

28 декабря жена мукачевца в Facebook писала, что состояние ее мужа очень тяжелое. «Мой муж все еще в реанимации. Очень тяжелое состояние. Почки не хотят работать, постоянно на диализе, а сегодня остановилось наше новое сердце. Врачам удалось его запустить, но ничего не могут сказать», — отмечала она.

Напомним, в конце декабря в больнице скорой помощи во Львове успешно провели операцию по трансплантации сердца. Пересадку органа сделал заведующий отделением кардиохирургии и трансплантации Центра сердца и сосудов больницы Роман Домашич. Донором стала 42-летняя львовянка (уроженка Сумщины – Ред.). После того, как мозг женщины умер, ее мать, муж и сын согласились на донорство, чтобы сердце родного человека продолжило биться. Поэтому новый орган получил 30-летний мужчина из Мукачево. Его собственное сердце после пневмонии было в критическом состоянии. За последний год оно останавливалось шесть раз.