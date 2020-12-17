Пішла з життя начальниця Охтирського управління Державної казначейської служби Міський голова, депутатський корпус, виконавчий комітет Охтирської міської ради висловлюють щирі співчуття родині та близьким з приводу передчасної смерті Валентини Семенівни Теличко.

Впродовж трудової та громадської діяльності Валентина Семенівна підтвердила високе звання і покликання – працювати з людьми і заради людей, почути і допомогти кожному, хто цього потребував. Розпочала свою діяльність в 1996 році у відділені Держказначейства в м.Охтирка і Охтирського району на посаді головного економіста відділу регулювання та прогнозування доходів державного бюджету, а в 2007 році очолила Охтирське управління Державної казначейської служби України Сумської області.

У цей скорботний час хай Господь дає родині та близьким сили перенести біль непоправної втрати. Нехай добрий, світлий спомин назавжди залишиться у серцях усіх, хто його її знав, поважав та шанував.

Вічна і світла пам’ять!