Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:07341

В ДТП в Конотопе пострадали двое

Происшествие произошло 3 декабря, около 13.50, по проспекту Мира в Конотопе.

Предварительно установлено, что 63-летний водитель автомобиля «Рено» допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген» под управлением 23-летнего молодого человека. В результате чего водитель «Рено» и его пассажирка получили телесные повреждения. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой, а водитель автомобиля госпитализирован в местную больницу. Транспортные средства помещены на спецплощадку полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого устанавливаются все обстоятельства этого происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право

Новости

На Сумщине 39 новых случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:08
В Сумах под больницу подкинули новорожденную девочку
Вчера 15:38
На Сумщине 41497 случаев заболевания COVID-19: подробности
Вчера 11:42
Ушел из жизни экс-начальник городского управления образования Шосткинского горсовета
Сегодня 12:50
Азербайджанец предлагал сумским пограничникам 10 тыс. рублей за пересечение границы
Сегодня 12:10
В ДТП в Конотопе пострадали двое
Сегодня 12:07
В Сумах разыграли награды «Рождественского турнира» по хоккею
Сегодня 11:06
Пішла з життя начальниця Охтирського управління Державної казначейської служби
Сегодня 10:45
В Сумах разыграли новогодний турнир по теннису
Сегодня 10:31
В Сумах пациент выбросился из окна больницы
Сегодня 09:55
В Сумах провели Новогодний шахматный турнир
Сегодня 08:26
Мужчина, которому во Львове пересадили сердце жительницы Сумщины, умер
Сегодня 08:02
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кино
31.12.2020 - 2D: 10.00; 12.10; 3D: 14.00; 15.15 01.01.2021 - 2D: 12.30; 16.00; 3D: 15.00; 17.15 02.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 03.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 04.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 05.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 06.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 07.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.