В ДТП в Конотопе пострадали двое Происшествие произошло 3 декабря, около 13.50, по проспекту Мира в Конотопе.

Предварительно установлено, что 63-летний водитель автомобиля «Рено» допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген» под управлением 23-летнего молодого человека. В результате чего водитель «Рено» и его пассажирка получили телесные повреждения. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой, а водитель автомобиля госпитализирован в местную больницу. Транспортные средства помещены на спецплощадку полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого устанавливаются все обстоятельства этого происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.