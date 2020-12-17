В Шостке представили новых руководителей районного управления полиции Среди них - глава подразделения Игорь Нагорный и три его заместителя. Руководителем криминальной полиции районного управления остался Валерий Буслов.

Сегодня, 4 января, во время совещания в Шосткинском районном управлении полиции, на котором, кроме сотрудников подразделения, присутствовали представители власти Шосткинского объединенной территориальной громады, Шосткинского района и депутатского корпуса, заместитель начальника ГУНП области Валерий Строкач представил личному составу нового руководителя и трех его заместителей.

Главой районного управления полиции стал полковник полиции Игорь Нагорный, который имеет большой опыт работы на руководящих должностях в органах внутренних дел. Игорю Алексеевичу 45 лет. До назначения на Сумщине он работал в должности помощника начальника ГУНП в Харьковской области. В органах внутренних дел - с 1993 года. Большую часть своей жизни посвятил работе в оперативных подразделениях ОВД.

Временно исполняющим обязанности заместителя начальника Шосткинского районного управления полиции ГУНП области - начальником следственного отдела назначен 43-летний подполковник полиции Юрия Лисак. Ранее он занимал должность начальника отделения расследования преступлений в сфере хозяйственной деятельности следственного отдела Сумского отдела полиции ГУНП в Сумской области. До Сумщины подполковник работал в Житомире в должности заместителя начальника отдела полиции - начальника следственного отдела.

Заместителем начальника по превентивной деятельности, пока с приставкой временно исполняющий обязанности, стал 45-летний подполковник полиции Сергей Рябушенко. Офицер также с Житомирщины, где был руководителем сектора криминальной полиции одного из отделений.

Еще одним заместителем начальника Шосткинского районного управления полиции назначен 40-летний майор полиции Виктора Рябченко. До Шостки он занимал должность начальника сектора кадрового обеспечения Глуховского отдела полиции.

Во время своего выступления заместитель начальника ГУНП Валерий Строкач отметил, что задачей руководства Шосткинского районного управления полиции является обеспечение безопасности всех жителей на территории обслуживания, проведения профилактической работы и противодействие преступности.

«Граждане должны чувствовать себя в безопасности, и знать, что в любое время суток они получат необходимую помощь от полиции», - заметил Валерий Строкач.

В свою очередь новоназначенный глава поблагодарил руководство областного управления Нацполиции за доверие и заверил, что он приложит максимум усилий для выполнения поставленных задач, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.