В Конотопе спасатели деблокировали водителя из покореженного в результате ДТП авто (видео) 3 января в 13:52 к спасателям поступило сообщение, что в г. Конотоп по проспекту Мира произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Renault Koleos» и «Volkswagen Passat B6».

В результате происшествия 63-летнего водителя «Renault» зажало деформированными металлическими конструкциями транспортного средства. Для деблокирования пострадавшего привлекался дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части. Спасатели с помощью специального инструмента разжали двери автомобиля и транспортировали травмированного в «скорую». Пострадавшего госпитализировали в Конотопскую центральную районную больницу.

Всего для оказания помощи привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.