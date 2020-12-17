Бывшие работники «Сумского НПО» снова митинговали с требованием выплатить долги Утром 4 января у здания Северо-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции в Сумах собрались около 80 человек.

Они требуют выполнить решение судов по возврату долгов по зарплате. Такой митинг бывшие машиностроители устраивают уже в четвертый раз, пишет Суспільне.

Через час после начала митинга в здание зашла инициативная группа из семи человек.

Напомним: в апреле 2020 года работники АО «Сумское НПО» просили признать предприятие банкротом. 7 декабря около сотни человек устроили митинг возле управления юстиции в Сумах. Тогда работники исполнительной службы сообщили, что задолженность предприятия перед работниками составляет 174 миллионов гривен.

17 декабря работники собирались на митинг снова. Тогда в управлении сообщили, что имущество предприятия выставили на аукцион, чтобы вернуть людям долги. В частности, на аукцион выставили стадион «Юбилейный». Победителем торгов 30 декабря стало предприятие из Николаевки Белопольского района, которое должно уплатить стадион 8 млн 120 тыс. грн.