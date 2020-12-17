Сумское районное управление полиции возглавил новый руководитель Сегодня, 4 января, начальник ГУНП области Александр Анохин представил личному составу Сумского районного управления полиции нового руководителя подразделения.

Им стал подполковник полиции Сергей Гринев. Ему 41 год. Имеет высшее юридическое образование. Службу в органах внутренних дел начал в 2000 году в должности следователя. Долгое время работал в следствии, затем на руководящих должностях в ОВД Донецкой, Херсонской, Николаевской областей. С сентября 2020 работал в должности заместителя начальника следственного управления Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

Сегодня же, личному составу подразделения были представлены и заместителей руководителя Сумского РУП.

43-летний подполковник полиции Олег Володарский занял должность заместителя начальника Сумского районного управления полиции по превентивной деятельности. Он имеет большой опыт оперативной работы. С октября 2020 году до этого назначения работал заместителем начальника Тростянецкого отделения полиции Ахтырского отдела полиции ГУНП в Сумской области.

Заместителем начальника Сумского районного управления полиции - начальником отдела криминальной полиции, стал 43-летний подполковник полиции Андрей Семенченко. Уроженец Сумщины свою трудовую деятельность начал с должности участкового милиционера. Затем прошел путь от оперативника уголовного розыска до начальника Краснопольского отделения полиции Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

Капитан полиции Сергей Гончаров стал заместителем начальника Сумского городского управления - начальником следственного отдела полиции. Ему 30 лет, образование высшее юридическое. После учебы работал в следственных подразделениях Донецкой области. Последняя должность перед назначением на Сумщине - начальник отделения расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности Бахмутского отдела полиции ГУНП в Донецкой области.

Подполковник полиции Сергей Полищук назначен на должность заместителя начальника Сумского городского управления Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

Начальник ГУНП в Сумской области Александр Анохин и городской голова Сум Александр Лысенко пожелали новому руководителю районного управления полиции, его заместителям и всему большому коллективу подразделения успехов в работе, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.