Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:37306

На Сумщине ожидается зимняя жара

В ближайшие дни циклон с юго-запада принесет осадки и повышение температуры.

5 января: по Сумской области облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами туман, местами на дорогах гололедица. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура на протяжении суток -3 .. + 2 °С.

6 января: ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, местами: туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0 ..- 5 °С, днем +1 .. + 6 °С.

7 января: ночью без существенных осадков, днем дождь, местами туман. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура ночью -2 .. + 3 °С, днем +1 .. + 6 °С.

Общество

Новости

На Сумщине 39 новых случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:08
В Сумах под больницу подкинули новорожденную девочку
Вчера 15:38
За неделю на Сумщине зарегистрировано 901 ЧП
Сегодня 14:44
На Сумщине ожидается зимняя жара
Сегодня 14:37
Сумское районное управление полиции возглавил новый руководитель
Сегодня 14:20
Завтра в Украине начнется регистрация на пробное ВНО
Сегодня 14:16
86,4 тысяч пенсионеров Сумщины получат повышенные пенсии
Сегодня 13:26
Работники бывших райгосадминистраций Сумщины могут быть приняты на работу в органы местного самоуправления без конкурса
Сегодня 13:22
Бывшие работники «Сумского НПО» снова митинговали с требованием выплатить долги
Сегодня 13:17
В Конотопе спасатели деблокировали водителя из покореженного в результате ДТП авто (видео)
Сегодня 13:08
В Шостке представили новых руководителей районного управления полиции
Сегодня 13:00
В Сумах мужчина замерз на улице насмерть
Сегодня 12:58
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Зворотний зв'язок (Олексій Нужний, 2020)
Зворотний зв'язок (Олексій Нужний, 2020)
Кино Дружба
19.15
Душа (Піт Доктер, 2020)
Душа (Піт Доктер, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 12.30; 16.00; 3D: 10.15; 14.15; 18.30
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30; 19.00
Полювання на Санту (Ешом Нелмс, Іам Нелмс, 2020)
Полювання на Санту (Ешом Нелмс, Іам Нелмс, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 14.45; 16.50; 21.00

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.