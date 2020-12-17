На Сумщине ожидается зимняя жара В ближайшие дни циклон с юго-запада принесет осадки и повышение температуры.

5 января: по Сумской области облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами туман, местами на дорогах гололедица. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура на протяжении суток -3 .. + 2 °С.

6 января: ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, местами: туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0 ..- 5 °С, днем +1 .. + 6 °С.

7 января: ночью без существенных осадков, днем дождь, местами туман. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура ночью -2 .. + 3 °С, днем +1 .. + 6 °С.