За неделю на Сумщине зарегистрировано 901 ЧП В результате пожаров погибших и случаев травмирования не зарегистрировано. Огнем уничтожено и повреждено 8 строений, 1 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 27 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 12 зданий, 2 единицы автотракторной техники, в общем материальных ценностей на сумму более 2 млн. 420 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 1 боеприпас времен Второй мировой войны, обнаруженный на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население, будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.