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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:02234

Юный сумчанин одержал победу в международном музыкальном конкурсе

Ученик детской музыкальной школы № 3 занял I место в Международном конкурсе академического музыкального искусства «Днепровские волны».

В Днепре состоялся VI Международный конкурс академического ученического и студенческого музыкального искусства «Днепровские волны», направленный на выявление талантливой молодежи, которая имеет наклон к написанию музыкальных произведений, повышение исполнительского мастерства в области фортепианной, духовой, народно-инструментальной, вокальной, вокально-инструментальной музыки и музыки для струнных инструментов.

Ежегодно активное участие в конкурсе принимают учащиеся музыкальных школ города Сумы. Так, ученик ДМШ № 3 Михаил Николенко занял I место.

В жюри конкурса вошли заслуженные деятели искусств Украины, Беларуси, Китая и Турции.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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