Юный сумчанин одержал победу в международном музыкальном конкурсе Ученик детской музыкальной школы № 3 занял I место в Международном конкурсе академического музыкального искусства «Днепровские волны».

В Днепре состоялся VI Международный конкурс академического ученического и студенческого музыкального искусства «Днепровские волны», направленный на выявление талантливой молодежи, которая имеет наклон к написанию музыкальных произведений, повышение исполнительского мастерства в области фортепианной, духовой, народно-инструментальной, вокальной, вокально-инструментальной музыки и музыки для струнных инструментов.

Ежегодно активное участие в конкурсе принимают учащиеся музыкальных школ города Сумы. Так, ученик ДМШ № 3 Михаил Николенко занял I место.

В жюри конкурса вошли заслуженные деятели искусств Украины, Беларуси, Китая и Турции.