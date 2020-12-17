В Саду, ликвидируя возгорание гаража, удалось спасти жилой дом (видео) Сегодня, 4 января, в 5:08 на линию экстренного вызова «101» поступила информация о возгорании гаража по ул. Виноградная в с. Сад Сумского района.

На место происшествия выезжал дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.

По предварительным данным, владельцы здания, находясь в доме, услышали грохот шифера, выглянув в окно увидели, что горит кровля их гаража. О происшествии сообщили спасателям. На момент прибытия пожарных горение происходило по всей площади кровли, а в самом гараже горели вещи домашнего обихода. Возникла угроза распространения огня на жилой дом, находившийся рядом с эпицентром горения.

В 5:29 пожар был локализован, пожарные не позволили огню перекинуться на дом, 6:17 - ликвидирован.

В результате пожара никто не пострадал, причина ее возникновения на данный момент устанавливается, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.