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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:02267

В Сумах будут судить четырех наркоторговцев

Сумской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении группы из четырех человек, которые занимались незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в больших масштабах (ч. 3 ст. 307 и ч. 2 ст. 309 УК Украины).

По данным следствия, житель г. Сумы систематически получал от поставщика из г. Киев в большом количестве наркотики, которые в дальнейшем с помощью четырех сообщников расфасовывал и реализовывал. Заказ наркодельцы получали на один из мессенджеров, распространяли запрещенные вещества преимущественно через «закладки».

9 сентября 2020 года 31-летнего организатора и двух его сообщников после получения в почтовом отделении очередной посылки с порошкообразным веществом задержали. Вместе с тем правоохранители провели десять санкционированных обысков у фигурантов производства, при которых изъяли особо опасные психотропные вещества «амфетамин» и «PVP», наркотическое средство «каннабис», электронные весы, мобильные телефоны, материалы для упаковки, банковские карточки и т.д. При этом часть веществ уже была расфасована для «закладок».

Деятельность группы прекращена по материалам Управления стратегических расследований детективами Следственного управления и Департамента внутренней безопасности Нацполиции при силовой поддержке спецподразделения КОРД под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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