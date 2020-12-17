В каком состоянии новорожденная девочка, подброшенная в приемное отделение 5-й горбольницы? Напомним, этот инцидент случился 2 января около 11 часов утра: в приемное отделение Сумской горбольницы №5 неизвестный мужчина занес пакет, оставив его на диване.

Посетитель объяснять ничего не стал и спешно покинул стены медучреждения. Как оказалось, в свертке была новорожденная девочка (о том, что она недавно появилась на свет, свидетельствовали почти свежая перерезанная пуповина и прочие признаки). Медики все обработали, оказали помощь, согрели (у крохи были признаки гипотермии). Бригада скорой транспортировала малышку в профильное медучреждение - областную детскую клиническую больницу, где ее госпитализировали.

По состоянию на сегодня, девочка находится в отделении интенсивной терапии новорожденных, ее состоянию ничего не угрожает. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.166 УК (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом в отношении которого установлена опека или попечительство), в рамках которого устанавливают все обстоятельства этого события и разыскивают родителей ребенка, пишет Ваш шанс.