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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:51290

Экоинспекция подвела итоги природоохранной операции «Новогодняя елка» на Сумщине

Накануне Нового года государственная экологическая инспекция в Сумской области провела ежегодную природоохранную операцию «Новогодняя елка».

В ее рамках экоинспекторы проводили рейды в местах торговли и на территориях выращивания елей и сосен.

По результатам проведенных мероприятий, работниками инспекции в разных уголках Сумщины было зафиксировано 16 самовольных рубок хвойных деревьев. По данным фактам было наложено штрафов на общую сумму 8,16 тыс. грн, из которых на 04.01.2021 уже взыскано 6,12 тыс. грн.

Кроме этого, экоинспекторами рассчитаны и предъявлены претензии на возмещение ущерба, причиненного самовольным порубом лесных насаждений, общей суммой 8,3 тыс. грн. Половину из этих средств «зеленые браконьеры» уже возместили в добровольном порядке.

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