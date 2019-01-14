В Конотопcком райотделе полиции произошли кадровые изменения Сегодня, 4 января, начальник кадрового обеспечения Главного управления Национальной полиции в Сумской области Игорь Поладич в присутствии руководства города, района и местных правоохранительных органов представил личному составу Конотопского районного отдела полиции начальника подразделения - Забозлаева Сергея Александровича.

Сергей Александрович в полиции человек не новый. Начинал он свою служебную деятельность в 2000 году с должности милиционера взвода патрульно-постовой службы Шосткинского городского отдела милиции УМВД Украины в Сумской области.

Около 12 лет, начиная с 2003 года, Сергей Александрович посвятил оперативной деятельности. Занимал руководящие должности в различных подразделениях.

Как отметил Игорь Поладич, Сергей Александрович имеет большой практический опыт оперативной работы, что в свою очередь является хорошим основанием для организации качественной и эффективной работы возглавляемого им подразделения.

Приглашенные гости поздравили нового руководителя Конотопской полиции и пожелали ему взаимопонимания и поддержки со стороны личного состава и руководства области, успехов и вдохновения на этой важной и ответственной должности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.