Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:15340

В Конотопcком райотделе полиции произошли кадровые изменения

Сегодня, 4 января, начальник кадрового обеспечения Главного управления Национальной полиции в Сумской области Игорь Поладич в присутствии руководства города, района и местных правоохранительных органов представил личному составу Конотопского районного отдела полиции начальника подразделения - Забозлаева Сергея Александровича.

Сергей Александрович в полиции человек не новый. Начинал он свою служебную деятельность в 2000 году с должности милиционера взвода патрульно-постовой службы Шосткинского городского отдела милиции УМВД Украины в Сумской области.

Около 12 лет, начиная с 2003 года, Сергей Александрович посвятил оперативной деятельности. Занимал руководящие должности в различных подразделениях.

Как отметил Игорь Поладич, Сергей Александрович имеет большой практический опыт оперативной работы, что в свою очередь является хорошим основанием для организации качественной и эффективной работы возглавляемого им подразделения.

Приглашенные гости поздравили нового руководителя Конотопской полиции и пожелали ему взаимопонимания и поддержки со стороны личного состава и руководства области, успехов и вдохновения на этой важной и ответственной должности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Сергей Забозлаев

По тематике

В Шостке новый начальник полиции
14.01.2019 19:51

В Шостке новый начальник полиции

14 января начальник ГУ НП области представил личному составу Шосткинского отдела полиции нового руководителя....

Новости

На Сумщине 39 новых случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:08
В Сумах под больницу подкинули новорожденную девочку
Вчера 15:38
Полиция Сум разыскала и вернула домой двух 15-летних девушек
Сегодня 17:20
В Конотопcком райотделе полиции произошли кадровые изменения
Сегодня 17:15
Экоинспекция подвела итоги природоохранной операции «Новогодняя елка» на Сумщине
Сегодня 16:51
В центре Сум остановились троллейбусы
Сегодня 16:28
В каком состоянии новорожденная девочка, подброшенная в приемное отделение 5-й горбольницы?
Сегодня 16:04
В Сумах будут судить четырех наркоторговцев
Сегодня 16:02
В Саду, ликвидируя возгорание гаража, удалось спасти жилой дом (видео)
Сегодня 15:18
За неделю на Сумщине зарегистрировано 901 ЧП
Сегодня 14:44
На Сумщине ожидается зимняя жара
Сегодня 14:37
Сумское районное управление полиции возглавил новый руководитель
Сегодня 14:20
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Зворотний зв'язок (Олексій Нужний, 2020)
Зворотний зв'язок (Олексій Нужний, 2020)
Кино Дружба
19.15
Душа (Піт Доктер, 2020)
Душа (Піт Доктер, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 12.30; 16.00; 3D: 10.15; 14.15; 18.30
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30; 19.00
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 12.00; 18.15
Фестиваль Ріфкіна (Вуді Аллен, 2020)
Фестиваль Ріфкіна (Вуді Аллен, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 21.00
Різдво кота Боба (Чарльз Мартін Сміт, 2020)
Різдво кота Боба (Чарльз Мартін Сміт, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.15; 19.00
Гол! (Тревор Гарді, 2019)
Гол! (Тревор Гарді, 2019)
Кино Планета Кино
2D: 10.00

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.