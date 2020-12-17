Полиция Сум разыскала и вернула домой двух 15-летних девушек

Они рассказали, что 2 января, около 17.00, их дети пошли вместе гулять по городу и не вернулись.
Полицейские сразу же начали поиски девушек: установили круг их знакомых, места, где они проводят свободное время. Такая работа уже через час дала положительный результат - работники полиции нашли девушек в гостях у их знакомых.
С детьми правоохранители провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем и передали их родителям.
Полицейские советуют родителям больше внимания уделять своим детям. Стройте доверительные отношения, интересуйтесь увлечениями своих детей, их друзьями и тем, как они проводят свое свободное время вне стен родного дома, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.