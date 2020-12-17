Под Сумами закрыли нелегальную заправку Подразделения налоговой милиции Главного управления ГФС в Сумской области прекратили незаконное функционирование АЗС.

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области совместно с работниками ГУ ГНС в Сумской области установлены факты оптовой торговли топливом на автозаправочной станции без наличия соответствующей лицензии, предусмотренной Законом Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и медового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего »от 19 декабря 1995 №481 / 95-ВР. Такой случай зафиксирован на автозаправочных комплексов в Сумском районе.

По результатам проведенных мероприятий выявлено и изъято более 28 тыс. литров топлива (дизтоплива, бензинов «А-95» и «А-92»), а также автозаправочные модули с резервуарами и колонками. Общая стоимость изъятого имущества составляет почти 1,5 миллиона гривен, в т.ч. товаров подакцизной группы на более 1 млн гривен.

Относительно должностного лица, которое осуществляло противоправную деятельность, составлен административный протокол по ч. 1 ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности).