Никакой бытовой химии, лампочек и батареек: Кабмин запретил продажу некоторых товаров на период локдауна Теперь правительство просят изменить условия локдауна, чтобы не ущемлять права потребителей.

Кабинет министров призывают изменить условия карантина с 8 января до 25 января 2021 года в вопросе продажи определенных категорий товаров. Об этом сообщает пресс-служба Американской торговой палаты, пишет ЗИК.

"Согласно решению Кабинета Министров Украины, с 8 января 2021 года до 25 января 2021 года на всей территории Украины запрещается торговля любыми товарами, кроме продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и связи, а также кормов, ветеринарных препаратов, семян, средств защиты растений. Любые другие товары можно будет заказать только с адресной доставкой", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в палате отметили, что ограничения касаются не только закрытие специализированных магазинов, но и запрета продажи значительной части товаров повседневного спроса в супермаркетах: бытовая химия и инструменты, одежда, пресса, лампочки, батарейки, детские товары для обучения.

Как отмечается, в такой ситуации супермаркетам придется закрывать отдельные отделы или запрещать продажу таких товаров непосредственно при расчете на кассе. В палате считают такое решение не только прямым ограничением прав потребителей в приобретении необходимой продукции, но и потенциально будет приводить к возникновению конфликтных ситуаций в магазинах.

"Чтобы предупредить негативные последствия, как для субъектов хозяйствования, так и для потребителей, в течение декабря Палата неоднократно обращалась в Кабинет Министров Украины с просьбой пересмотреть текст соответствующего решения – постановления №1236 "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - рассказали в Американской торговой палате.