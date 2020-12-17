ТЭЦ сообщила об очередном намерении увеличить тариф на тепло Не прошло и месяца, как ООО «Брокэнергия» на первом заседании исполкома Ахтырского горсовета 21 декабря были увеличены тариф на тепло с 1748,82 грн до 2179,60 грн.

На этот раз ООО «Брокэнергия» сообщило о намерении осуществить корректировку тарифа на тепловую энергию для населения до 2569,90 грн. «Всего» на 390,3 грн.

При этом в предоставленных расчетах потери тепловой энергии (6037,79 тыс. грн) от общей стоимости тепловой энергии (21665,09 тыс. грн) составляют 28%.

Годовые расходы на заработную плату - 896,2 тыс. грн в год, где заработная плата директора составляет большую часть. По декларации кандидата в депутаты Ахтырского городского совета Григория Юрко в 2019 году его заработная плата составила 533,26 тыс. грн в год и 36 тыс. грн материальной помощи, пишет Ахтырский городской портал.